В Брянске водители проложили дорогу по двору, чтоб не заезжать на кольцо

В Брянске автомобилисты «укатали» двор, чтобы не заезжать на кольцо у самолета.

Крик души одного из местных жителей Максима Петрова появился в соцсетях.

«Хочу обратить ваше внимание на двор, который расположен за домом по улице Красноармейская, 174. Многие приноровились объезжать кольцо, пробку на кольце, а также гаишников на этом же кольце прямо через двор по газону и всему остальному… Устроили там уже дорогу», – жалуется он.

По его словам, в субботу, 24 февраля, в сугробе во дворе застрял Opel.

«Так им и надо, жалко, что до весны там не остались», – отмечает Максим Петров.