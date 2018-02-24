В Брянске водители проложили дорогу по двору, чтоб не заезжать на кольцо
В Брянске автомобилисты «укатали» двор, чтобы не заезжать на кольцо у самолета.
Крик души одного из местных жителей Максима Петрова появился в соцсетях.
«Хочу обратить ваше внимание на двор, который расположен за домом по улице Красноармейская, 174. Многие приноровились объезжать кольцо, пробку на кольце, а также гаишников на этом же кольце прямо через двор по газону и всему остальному… Устроили там уже дорогу», – жалуется он.
По его словам, в субботу, 24 февраля, в сугробе во дворе застрял Opel.
«Так им и надо, жалко, что до весны там не остались», – отмечает Максим Петров.
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