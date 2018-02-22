В праздники пешеходы нарушали ПДД чаще водителей

В Брянске число недисциплинированных пешеходов почти втрое превысило число водителей-нарушителей.

В городском ОГИБДД подвели промежуточные итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое началось 21 февраля и продлится до 20 мая.

Так, за минувшие праздничные дни атвоинспекторы выявили лишь одного нетрезвого автомобилиста, еще пятеро отказались от медицинского освидетельствования.

При этом за непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 29 водителей, тогда как за нарушение ПДД – сразу 96 пешеходов.