У детсада «Жемчужина» в Брянске пройдут сплошные проверки
В Володарском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 февраля с 7.35 до 8.05 сотрудники ДПС будут дежурить в районе дома № 50 по улице Пушкина, у детского сада № 141 «Жемчужина».
Цель проверок – контроль за соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.
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