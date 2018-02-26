У детсада «Жемчужина» в Брянске пройдут сплошные проверки

42-летний житель Сафоновского района сообщил полиции о том, что его избил ранее знакомый мужчина; правоохранители, проведя расследование, установили – заявитель лжет; сейчас последнему грозит срок.

Автомобиль Nissan влетел в машину инкассаторов в областном центре, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети 27 февраля.

Акция «Единый день сдачи родителями ЕГЭ по русскому языку» прошла на днях в школе №14, ее провели сотрудники управления образования и молодежной политики, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Охотничьи инспекторы сфотографировали в естественной среде обитания «Смоленского Поозерья» вольноживущих зубров, об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Лабораторию по выращиванию конопли, созданную в дачном доме двумя молодыми людьми, «накрыли» смоленские правоохранители; организаторы задержаны, и на них заведены уголовные дела, об этом сообщила пресс-служба обласного управления МВД.

Смолянка занесла в «черный» список лестницу, ведущую к школе №39 в областном центре, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети 27 февраля.

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Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 февраля с 7.35 до 8.05 сотрудники ДПС будут дежурить в районе дома № 50 по улице Пушкина, у детского сада № 141 «Жемчужина».

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