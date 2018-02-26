В Брянске сняли на видео «ноголомательную» лестницу

С наступлением холодов Брянск превратился в опасный для жизни город.

Ранее ИА «Город 32» сообщало о гигантских сосульках, свисающих над головами горожан.

На днях жительница Брянска Ольга Гурьева сняла на видео лестницу у поликлиники МВД по улице Горького в Советском районе. Запись опубликована в соцсетях.

На видео видно, что ступеньки покрыты толстым слоем снега и льда. «С заботой о людях… Вот как по ней можно людям спускаться? Это люди, которые заботятся о нашем здоровье, лечат нас», – отмечает его автор.

«Лестница, ведущая на 18 марта», «Засуньте чиновникам в [нецензурно] бюджет! Страшней и опасней лестницы нет!», «За все города не скажу, не знаю, а вот у нас в Брянске ни одной улицы не вычищено ото льда, кругом по 5-10 сантиметров льда! Пешеходы еле проходят», – пишут интернет-пользователи, комментируя запись.