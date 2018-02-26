В Брянске сняли на видео «ноголомательную» лестницу
С наступлением холодов Брянск превратился в опасный для жизни город.
Ранее ИА «Город 32» сообщало о гигантских сосульках, свисающих над головами горожан.
На днях жительница Брянска Ольга Гурьева сняла на видео лестницу у поликлиники МВД по улице Горького в Советском районе. Запись опубликована в соцсетях.
На видео видно, что ступеньки покрыты толстым слоем снега и льда. «С заботой о людях… Вот как по ней можно людям спускаться? Это люди, которые заботятся о нашем здоровье, лечат нас», – отмечает его автор.
«Лестница, ведущая на 18 марта», «Засуньте чиновникам в [нецензурно] бюджет! Страшней и опасней лестницы нет!», «За все города не скажу, не знаю, а вот у нас в Брянске ни одной улицы не вычищено ото льда, кругом по 5-10 сантиметров льда! Пешеходы еле проходят», – пишут интернет-пользователи, комментируя запись.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок - по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года.
В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2017 год. За отчетный период в филиал поступила 1351 заявка на ТП, заключено 1084 договора, исполнено 1432 договора. Общая объем мощности, выданный потребителям, составила 27,343 МВт.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.