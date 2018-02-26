В Брянске дорожники расчистили одну дорогу и завалили снегом другую

В Брянске сфотографировали последствия расчистки дороги.

Фото горожане обсуждают в соцсетях. На снимке видно, как на пересечении улицы Деповской и переулка Суворова в Володарском районе дорожники старательно расчистили главную дорогу, забаррикадировав снегом выезд с прилегающей.

«Почистили на совесть!» – возмущается водитель, столкнувшийся со снежным препятствием.

«Ахахахаха, красавчики! Вот же чудят», «У нас так же двор чистят! Потом с лопатами машины откапываем», «Надо было еще и водой полить», – отмечают брянцы, комментируя пост.