В Брянске сняли на видео «осатаневших пешехамов»

В Брянске пешеходы едва не спровоцировали аварию.

Видео с авторегистратора в соцсетях выложил один из водителей. «Пешехамы сатанеют», – пишет он.

На записи видно, как из-за внезапной вышедшей на дорогу группы пешеходов водитель учебной машины вынужден был резко затормозить, создав аварийную ситуацию. Уходя от столкновения, ехавший следом водитель принял вправо и едва не уперлся в сугроб.

«Повезло, что не поцеловал «Опеля», «Пора вводить закон с хорошим наказанием пешеходов», «Удивительно, что не обматерился», – отмечают интернет-пользователи, комментируя запись.