На улице Романа Брянского заметили «летающие знаки»
Жительница Брянска пожаловалась на опасные дорожные знаки в Советском районе.
«Новая дорога по улице Романа Брянского. Вот такие знаки, прикрепленные на каких-то «прищепках», по-другому выразиться нельзя. В сильный ветер создают угрозу для имущества, здоровья и жизни людей. Знаки эти немаленькие и металлические, и, если оторвутся, мало не покажется никому, кто будет на пути у «летящего» знака», – рассказала местная жительница Жанна.
По ее словам, три знака уже сорвал ветер.
«Никто пока не пострадал, слава Богу, но ветер сильный и они создают угрозу. На выезде на улицу Авиационную поворот, что возле ТЦ «Куб», – тоже, так сказать, «установили» такие знаки. Побольше этих, при таком ветре создают опасную ситуацию. Никому нет дела до этого, похабно установили, не думая о последствиях. А если что случится, кто будет отвечать? Администрация? Дорожные службы? Люди, будьте осторожны!!! Смотрите не только по сторонам, но и вверх», – призвала она горожан.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком» завершил монтаж систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в Центральном федеральном округе. Специалисты компании установили 8 842 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами, из которых 371– в Брянской области. В каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. ПАО «Ростелеком» назначено Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года.
В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2017 год. За отчетный период в филиал поступила 1351 заявка на ТП, заключено 1084 договора, исполнено 1432 договора. Общая объем мощности, выданный потребителям, составила 27,343 МВт.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.