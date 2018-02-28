На улице Романа Брянского заметили «летающие знаки»

Жительница Брянска пожаловалась на опасные дорожные знаки в Советском районе.

«Новая дорога по улице Романа Брянского. Вот такие знаки, прикрепленные на каких-то «прищепках», по-другому выразиться нельзя. В сильный ветер создают угрозу для имущества, здоровья и жизни людей. Знаки эти немаленькие и металлические, и, если оторвутся, мало не покажется никому, кто будет на пути у «летящего» знака», – рассказала местная жительница Жанна.

По ее словам, три знака уже сорвал ветер.

«Никто пока не пострадал, слава Богу, но ветер сильный и они создают угрозу. На выезде на улицу Авиационную поворот, что возле ТЦ «Куб», – тоже, так сказать, «установили» такие знаки. Побольше этих, при таком ветре создают опасную ситуацию. Никому нет дела до этого, похабно установили, не думая о последствиях. А если что случится, кто будет отвечать? Администрация? Дорожные службы? Люди, будьте осторожны!!! Смотрите не только по сторонам, но и вверх», – призвала она горожан.