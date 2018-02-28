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В Брянске водитель высадил девушку на дороге и умчал на красный

Опубликовано Сегодня, 13:00

В Брянске 19-летнего водителя Volkswagen Golf уличили в грубом нарушении Правил дорожного движения.

Запись авторегистратора один из очевидцев опубликовал в группе «Нарушение ПДД Брянск» соцсети. На видео видно, как 21 февраля на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской водитель сначала высадил девушку-пассажирку на проезжей части, а затем уверенно на красный повернул налево, на Красноармейскую.

Просмотрев видео, в ГИБДД Брянска начали административное расследование. В пятницу, 2 марта, в ГИБДД сообщили, что на 19-летнего лихача составили административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора. Ему предстоит выплатить штраф – 1 тысячу рублей.

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