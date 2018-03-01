На Литейной и проспекте Ленина в Брянске пройдут сплошные проверки

В Брянске пройдут две сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 3 марта с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 44 по улице Литейной в Бежице. Цель проверок – выявление пьяных водителей.

5 марта с 7.35 до 8.05 проверки пройдут у дома № 30а по проспекту Ленина вблизи детского сада № 79 «Орленок», в Советском районе. Здесь будут проверять соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.