Очередь на брянской границе сократилась на 50 фур
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное в Севском районе пытаются справиться с затором, образовавшимся после сильного снегопада.
Напомним, 4 марта на брянской границе застряли фуры, образовалась большая пробка.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по состоянию на утро 5 марта легковой и пассажирский транспорт проходит таможенный контроль в штатном режиме.
За ночь очередь большегрузной техники сократилась на 50 машин. Водителей-дальнобойщиков информируют по радиосети каждый час.
Для стабилизации дорожной обстановки задействованы 15 человек и пять единиц техники.
Новости регионов
На Кирова авто врезалось в мусоровоз, на Нормандии-Неман стоят троллейбусы, а на Витебке - серьезное ДТП
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!