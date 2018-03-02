Очередь на брянской границе сократилась на 50 фур

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное в Севском районе пытаются справиться с затором, образовавшимся после сильного снегопада.

Напомним, 4 марта на брянской границе застряли фуры, образовалась большая пробка.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по состоянию на утро 5 марта легковой и пассажирский транспорт проходит таможенный контроль в штатном режиме.

За ночь очередь большегрузной техники сократилась на 50 машин. Водителей-дальнобойщиков информируют по радиосети каждый час.

Для стабилизации дорожной обстановки задействованы 15 человек и пять единиц техники.