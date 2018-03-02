В Сети появилось видео о снежном апокалипсисе на Романа Брянского
Улица Романа Брянского в областном центре стала одной из самых непроходимых в результате сильного снегопада.
Как рассказали местные жители, в воскресенье, 5 марта, ни одна машина не смогла преодолеть участок между домами № 2 и № 8.
Один из них выложил в YouTube ролик «Ранняя весна на Романа Брянского». На записи видно, что преодолеть сугробы не под силу ни легковым, ни грузовым машинам.
«Вот так и живем на Романа Брянского. Снег на дороге не чистили с момента постройки. Каждые 30 метров по несколько застрявших машин», - отмечает автор видео.
Новости регионов
На Кирова авто врезалось в мусоровоз, на Нормандии-Неман стоят троллейбусы, а на Витебке - серьезное ДТП
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!