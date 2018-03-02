В Сети появилось видео о снежном апокалипсисе на Романа Брянского

Улица Романа Брянского в областном центре стала одной из самых непроходимых в результате сильного снегопада.

Как рассказали местные жители, в воскресенье, 5 марта, ни одна машина не смогла преодолеть участок между домами № 2 и № 8.

Один из них выложил в YouTube ролик «Ранняя весна на Романа Брянского». На записи видно, что преодолеть сугробы не под силу ни легковым, ни грузовым машинам.

«Вот так и живем на Романа Брянского. Снег на дороге не чистили с момента постройки. Каждые 30 метров по несколько застрявших машин», - отмечает автор видео.