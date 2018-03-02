Центр Брянска встал в гигантской пробке

Днем 5 марта образовалась большая пробка в Советском районе Брянска.

Как рассказала ИА «Город 32» наша читательница Наталья, на пересечении улиц Красноармейской и Луначарского столкнулись два легковых автомобиля.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас движение затруднено по Красноармейской – затор протянулся от кольца у самолета до улицы Калинина, а также по улицам Урицкого, Фокина, Горького и проспекту Ленина.

Напомним, в минувшие выходные на Брянск обрушился сильный снегопад. В настоящее время коммунальщики и горожане расчищают дороги и дворы.