Брянск превратился в огромную пробку
Днем 6 марта Брянск вновь встал в огромных пробках.
К 13.00 движение затруднено на улицах Красноармейской, Урицкого, Калинина, Луначарского, Горького, Фокина, Крахмалева, проспектах Станке Димитрова и Ленина в Советском районе, на улицах Димитрова Академика Королева в Володарском, XXII Съезда КПСС, Ульянова и Литейной в Бежице.
Автомобилисты сообщают, что в Советском районе произошли две аварии, на ряде городских улиц коммунальщики продолжают расчищать снежные завалы после метели.
Напомним, накануне, 5 марта, в Брянске также было серьезно затруднено дорожное движение.
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