Поиск по сайту

Брянск превратился в огромную пробку

Опубликовано Сегодня, 13:14

Днем 6 марта Брянск вновь встал в огромных пробках.

К 13.00 движение затруднено на улицах Красноармейской, Урицкого, Калинина, Луначарского, Горького, Фокина, Крахмалева, проспектах Станке Димитрова и Ленина в Советском районе, на улицах Димитрова Академика Королева в Володарском, XXII Съезда КПСС, Ульянова и Литейной в Бежице.

Автомобилисты сообщают, что в Советском районе произошли две аварии, на ряде городских улиц коммунальщики продолжают расчищать снежные завалы после метели.

Напомним, накануне, 5 марта, в Брянске также было серьезно затруднено дорожное движение.

 1950
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Центр Брянска встал в гигантской пробке
  • Центр Брянска встал в пробках из-за ДТП
  • Центр Брянска встал в пробках
  • Брянцев предупредили о трехнедельных пробках на улице Фокина
  • Из-за визита Дмитрия Медведева в Брянске на короткое время перекроют некоторые улицы
    •
    Новости регионов
    В Смоленске осужден экс-руководитель Росздравнадзора
    16:55:32 06-03-2018
    Бывшему директору Росздравнадзора придется отбыть срок в колонии общего режима, мужчина обвиняется в афере, совершенной по предварительному сговору в особо крупном размере – сообщает пресс-служба смоленского следкома.
    Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2018 года
    16:09:30 06-03-2018
    Холдинг «РЖД» для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.
    Пока пожилая ярцевчанка с гостьей беседовала на кухне, из комнаты пропали все сбережения
    16:03:33 06-03-2018
    Ярцевские полицейские завели уголовное дело по факту кражи, совершенной в отношении 92-летней местной жительницы – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    Смолянин присвоил около 70 тысяч рублей за реализованный товар
    15:23:20 06-03-2018
    Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    В феврале в Смоленске на свет появились четыре двойни
    14:23:08 06-03-2018
    118 браков и 275 рождений зафиксировали в Смоленске в феврале 2018 года – сообщили в комитете ЗАГСа администрации города.
    Смоленская полиция выясняет очевидцев ДТП в Кардымовском районе с пострадавшими и погибшими
    13:27:51 06-03-2018
    Водитель и пассажир авто «ВАЗ-210540» от полученных телесных повреждений скончались, а пассажиры автомобиля Toyota Land Cruiser 150 получили травмы после аварии, которая случилась 7 января 2018 года на 363-м километре трассы «Москва-Минск» в Кардымовском районе; сейчас правоохранители ищут очевидцев ДТП, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:22
    В Брянске освятили отделение рентгено-хирургической диагностики
    Сегодня, 17:00
    В поселке Снежка сгорела сауна
    Сегодня, 16:20
    Брянские женщины покаялись в абортах
    Сегодня, 15:40
    Брянские мужчины избегают повторных браков
    Сегодня, 15:00
    Брянский облсуд отправил экс-главу Бежицы Глота в колонию
    Сегодня, 14:20
    В Почепе 11-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под Kia
    Сегодня, 13:40
    В Брянском госуниверситете выберут самую красивую студентку (ФОТО)
    Сегодня, 13:14
    Брянск превратился в огромную пробку
    Сегодня, 13:00
    В Брянске демонтируют постройки «неугодной» «Европы» (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 12:30
    22-летний житель Белой Березки до смерти забил молодую жену
    Сегодня, 12:00
    «Безнадежность по-брянски»: откапывающую машину женщину сняли на видео (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:30
    Брянские женщины стали чаще рожать после 30 лет
    Сегодня, 11:00
    Житель Сельцо сдал на металлолом минометные мины с тротилом
    Сегодня, 10:30
    Брянские УК оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за нечищеные дворы
    Сегодня, 10:00
    За ночь в Брянске сгорели две машины
    Сегодня, 09:30
    Брянцы называют детей Артемами и Софиями
    Сегодня, 09:00
    В Брянске погиб 20-летний пешеход, перебегавший дорогу в наушниках
    Сегодня, 08:30
    Юрий Сорокин стал главным брянским архитектором
    Сегодня, 08:00
    Брянскую власть назвали бесстыжей
    Вчера, 19:06
    За время снегопада с улиц Брянска вывезли 3700 кубометров снега
    Вчера, 19:00
    В Брянске УК оштрафовали на 720 тысяч за нежелание работать
    Вчера, 18:20
    В Клинцах пациент умер из-за ошибки врачей
    Вчера, 17:40
    Автомобилистка, не умеющая сдавать назад, устроила пробку в Брянске
    Вчера, 17:00
    В Брянске началась торговля цветами к 8 Марта (АДРЕСА)
    Вчера, 16:20
    Центр Брянска встал в гигантской пробке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:34
    Спорт начинается с тебя
    Сегодня, 10:53
    Водитель «Мираторга» осуждён за кражу бензина из фургона компании  
    Вчера, 17:33
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные
    Вчера, 15:51
    Юные футболисты из Брянска и Тулы поедут на соревнования в Сочи
    Вчера, 15:48
    С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание со счета мобильного телефона.
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    Автомобилистка, не умеющая сдавать назад, устроила пробку в Брянске
    Новости Происшествия
    В Брянске неизвестные «лайкнули» более 10 машин
    Новости Общество
    Мартовская метель засыпала Брянск снегом
    Политика О главном
    Брянский губернатор: «Наши жители хотят слышать красивую ложь»
    Новости Общество
    Из гипермаркета в Брянске изъяли 178 килограммов опасной говядины
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    Получить полный доступ к Единому порталу госуслугможно через онлайн-банкинг

    Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.

    РЖД новости
    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходные

    Более 120 км пути очистили от снега в Брянском регионе МЖД за прошедшие выходныеБрянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в январе взыскало с должников около 5 миллионов рублей за поставленную электроэнергию
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер  на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
    РЖД новости
    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метр

    Последние квартиры в Брянске от 24 999 рублей за квадратный метрГруппа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!