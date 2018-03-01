Брянск превратился в огромную пробку

Днем 6 марта Брянск вновь встал в огромных пробках.

К 13.00 движение затруднено на улицах Красноармейской, Урицкого, Калинина, Луначарского, Горького, Фокина, Крахмалева, проспектах Станке Димитрова и Ленина в Советском районе, на улицах Димитрова Академика Королева в Володарском, XXII Съезда КПСС, Ульянова и Литейной в Бежице.

Автомобилисты сообщают, что в Советском районе произошли две аварии, на ряде городских улиц коммунальщики продолжают расчищать снежные завалы после метели.

Напомним, накануне, 5 марта, в Брянске также было серьезно затруднено дорожное движение.