В Советском и Бежицком районах Брянска пройдут проверки водителей
В выходные в двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 9 марта с 4.00 до 4.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 12 по улице Флотской в Бежице.
11 марта с 1.30 до 2.00 проверки будут проходить у дома № 15 по улице Красноармейской в Советском районе.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Также, напомним, в грядущие праздничные дни сотрудники ГИБДД будут в усиленном режиме патрулировать городские улицы.
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