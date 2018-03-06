В Советском и Бежицком районах Брянска пройдут проверки водителей

В выходные в двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 9 марта с 4.00 до 4.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 12 по улице Флотской в Бежице.

11 марта с 1.30 до 2.00 проверки будут проходить у дома № 15 по улице Красноармейской в Советском районе.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

Также, напомним, в грядущие праздничные дни сотрудники ГИБДД будут в усиленном режиме патрулировать городские улицы.