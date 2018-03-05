В Брянске автомобилистка застряла в сугробе, объезжая пробку по тротуару
В Брянске заметили автомобилистку, застрявшую в сугробе на тротуаре.
Видео в автогруппе в соцсети выложил один из очевидцев ДТП Демьян Винников. «Улица Куйбышева со стороны «БУМ-сити»: зачем стоять, как все, в заторе, если по тротуару быстрее», – написал он.
Демьян Винников также рассказал, что девушка – водитель Nissan выехала на тротуар со встречной полосы.
Напомним, на днях другая автомобилистка, не умеющая сдавать назад, спровоцировала затор в Фокинском районе Брянска.
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