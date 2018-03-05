В Брянске автомобилистка застряла в сугробе, объезжая пробку по тротуару

В Брянске заметили автомобилистку, застрявшую в сугробе на тротуаре.

Видео в автогруппе в соцсети выложил один из очевидцев ДТП Демьян Винников. «Улица Куйбышева со стороны «БУМ-сити»: зачем стоять, как все, в заторе, если по тротуару быстрее», – написал он.

Демьян Винников также рассказал, что девушка – водитель Nissan выехала на тротуар со встречной полосы.

Напомним, на днях другая автомобилистка, не умеющая сдавать назад, спровоцировала затор в Фокинском районе Брянска.