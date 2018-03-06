В Брянске сотрудники ДПС дарили женщинам цветы
7 марта сотрудники ГИБДД Брянска провели акцию «Цветы для автоледи».
Акция проходила на оживленных участках: на площади Партизан и у торговых центров на проспекте Московском.
Накануне Международного женского дня автоинспекторы вручали букеты женщинам-водителям, пассажирам и пешеходам. Всего таким образом они поздравили более 150 представительниц прекрасного пола.
Как сообщили в ГИБДД, женщины «с удовольствием принимали поздравления и благодарили инспекторов за подаренное отличное настроение».
Автоинспекторы также напомнили им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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