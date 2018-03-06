В Навле пройдут сплошные проверки
В ГИБДД объявили о проведении очередных сплошных проверок в Брянской области.
9 марта автоинспекторы будут дежурить в Навле. Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Тех, кто стал свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, просят сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
Также, напомним, 9 и 11 марта сплошные проверки пройдут в Брянске.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Брянские железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения безопасности и надежности движения поездов.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!