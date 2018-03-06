В Навле пройдут сплошные проверки

В ГИБДД объявили о проведении очередных сплошных проверок в Брянской области.

9 марта автоинспекторы будут дежурить в Навле. Цель проверок – выявление пьяных водителей.

Тех, кто стал свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, просят сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

Также, напомним, 9 и 11 марта сплошные проверки пройдут в Брянске.