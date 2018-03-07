«Вот лицо нашей администрации»: брянцы жалуются на хаос на парковке у вокзала
Водители продолжают жаловаться на непродуманную схему движения и парковки у вокзала Брянск I.
Очередная жалоба, подкрепленная видеозаписью опубликована в соцсетях.
«7 марта около полуночи заехал на платную парковку жд Брянск-Орловский, чтобы забрать людей с вокзала, но выехать в бесплатные 15 минут не смог, поэтому припарковал машину и пошел платить, но другие поступали иначе, они бросали машины перед шлагбаумом и шли к терминалу, где ждали очередь для оплаты либо их пропускали, из-за этого пробка только усиливалась, и никто уже не успевал уложиться в 15 минут», – пишет ее автор Герман Крылов.
«Я об этом думаю следующее: того человека из горадминистрации, который это придумал и типа просчитал, надо уволить за профнепригодность без права занимать госдолжности», «Как только приезжаешь в Брянск, выходишь с вокзала – и понимаешь, в какой город ты приехал, вот лицо города, вот лицо нашей администрации!», «Обратите внимание, на площади дежурит наряд ДПС (вдалеке видны мигалки), который полностью игнорирует данную проблему», – возмущаются горожане.
Напомним, первые 15 минут парковки у вокзала стали бесплатными в начале марта – но лишь теоретически: на деле немногим пока удалось ими воспользоваться. Ранее еще один водитель сообщил о том, что ему пришлось оплатить парковку по часовому тарифу из-за пробки на выезде с нее.
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