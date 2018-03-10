ГИБДД проведет две сплошные проверки в Брянске

14 и 15 марта в Брянске пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 14 марта с 21.30 до 22.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 8 по улице Флотской в Бежицком районе.

15 марта с 7.35 до 8.05 проверки пройдут у детсада № 166 «Буратино» по улице Пушкина, 21, в Володарском районе.

Цель проверок – выявление пьяных водителей и контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.