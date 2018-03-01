В день выборов президента в Брянской области ограничат парковку
18 марта в Брянской области ограничат парковку транспорта.
Как сообщили в областной ГИБДД, в день выборов Президента РФ парковку запретят у избирательных участков, расположенных вблизи проезжих частей.
Также для обеспечения общественной безопасности, недопущения совершения терактов, экстремистских акций и нарушений избирательного законодательства сотрудники ГИБДД проведут «комплекс организационных и оперативно-профилактических мероприятий» на каждом избирательном участке.
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