«Беспредел полный»: брянцы умоляют коммунальщиков расчистить дворы

Пока мэрия отчитывается о круглосуточной уборке снега, жители Брянска жалуются на непроходимые дворы.

Очередной крик души опубликован в соцсетях. «Помогите, пожалуйста, беспредел полный по улице Горбатова, 3. Дороги не чистят вообще. В ЖКХ уже не поднимают даже трубку. Дворники не работают. Последний раз были осенью. С тех пор картина просто ужас. На дороге машины бьются из-за того, что невозможно ни выехать, ни заехать. Ни одного раза за весь сезон не были почищены дороги», – рассказала местная жительница Екатерина Сидорова.

Брянцы сообщают, что аналогичная ситуация этой зимой сложилась во всех районах областного центра. «На Пролетарской такая же ситуация», «Так практически в каждом дворе!», «Автозаводец, такая же песня, даже хуже. На Камвольном во дворах тоже ужас… В этом году это прям норма», «Куча народа машины выталкивает. А ведь так почти во всех дворах», «Улица Белорусская, 54, так же ни разу не чистили за сезон!», «На Литейной, 61, тоже каша», «Зато губернатор на 7-м месте в рейтинге», – пишут горожане.

Напомним, ранее в городской администрации заявили о том, что за минувшие выходные с городских улиц вывезли 8496 тонн снега. Сами горожане с отчетами о качественной работе коммунальщиков категорически не согласны.



