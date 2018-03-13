При столкновении Skoda и Hyundai в Брянске пострадал 47-летний водитель
Водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травму в ДТП, произошедшем 14 марта на улице Флотской в Брянске.
Столкновение Skoda Octavia и Hyundai Solaris произошло около дома №91 в 11.15. Водитель Skoda Octavia ехал по улице Литейной в направлении улицы Ульянова.
По данным городского отдела ГИБДД, поворачивая налево, он заблаговременно не принял нужное крайнее положение, из-за чего и произошло столкновение с попутным Hyundai Solaris.
У водителя Hyundai Solaris диагностировали ушиб кисти.
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