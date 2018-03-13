При столкновении Skoda и Hyundai в Брянске пострадал 47-летний водитель

Они убедились, что мясное скотоводство в России не уступает заморскому по технологиям и качеству продукта. А вот по объемам нам предстоит долгая гонка за лидером: Австралия ежегодно поставляет на мировой рынок говядину на сумму более $5,6 млрд. Но наши ковбои уверены – если России, «Мираторгу», удалось невозможное – менее, чем за 10 лет создать в нашей стране подотрасль мясного скотоводства и крупнейшее в мире стадо абердин-ангусов на 500 тыс. голов, значит можно и нужно ставить перед собой еще более амбициозные цели.