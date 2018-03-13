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18 марта во всех районах Брянска будут ловить пьяных водителей

Опубликовано Сегодня, 16:00

18 марта в Брянске пройдут масштабные сплошные проверки водителей.

По данным городского ОГИБДД, с 20.00 до 20.30 автоинспекторы будут дежурить по следующим адресам:

– Советский район: у дома № 103 по проспекту Ленина;

– Бежицкий район: на пересечении улиц Литейной и Нахимова;

– Фокинский район: у дома № 2 по проспекту Московскому;

– Володарский район: на путепроводе по улице Рылеева.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

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