ГИБДД проведет сплошные проверки под Брянском

Таксист разыскивает виновника аварии, случившейся 1 марта на улице Попова в областном центре, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Объявление о продаже двухэтажного особняка, расположенного на Витебском шоссе 2 в Смоленске, опубликовали на сайте агентства недвижимости.

Следователи Смоленской области завершили расследование уголовного дела 50-летнего гендиректора строительной фирмы, который обвиняется в афере на сумму около 238 млн рублей.

Руководство электролампового завода «Ледванс» собирается расширить производство – об этом стало известно 15 марта во время визита мэра Смоленска Владимира Соваренко на предприятие.

Сафоновская полиция задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте героина на территории региона – сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Строительно-монтажные работы, которые в данный момент ведутся в перинатальном центре Смоленска, должны завершить уже в марте 2018 года – об этом стало известно во время выездного совещания губернатора Алексея Островского на объект.

Также, напомним, 18 марта сплошные проверки пройдут во всех районах Брянска.

По информации областной ГИБДД, автоинспекторы будут дежурить на участке трассы Р-120 возле памятника Воинам-водителям. Цель проверок – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента «Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

Брянские железнодорожники проводят мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.