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Брянцы винят бигфута в разбитых дорогах

Опубликовано Вчера, 13:02

Жители Брянска возмущаются состоянием дорог.

Фото очередных «весенних» разрушений опубликованы в соцсетях. «Состояние дорог на Флотской и Делегатской», - констатирует автор снимком.

«Это все из-за машин, хватит кататься и портить дороги», «Весь в город в ямах, не только Флотская», «Дороги в хлам – верный признак весны», «Ну вот же видно на первом снимке, что проходил бигфут, поэтому асфальт и втоптался в землю», – пишут горожане.

Как ранее сообщало ИА «Город 32», с наступлением весны практически все дороги областного центра превратились в непроходимые полосы препятствий. При этом власти заявляют о возросшем объеме дорожного строительства и ремонта. Ямочный ремонт стартует в Брянске с наступлением тепла.



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