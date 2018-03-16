Брянцы винят бигфута в разбитых дорогах
Жители Брянска возмущаются состоянием дорог.
Фото очередных «весенних» разрушений опубликованы в соцсетях. «Состояние дорог на Флотской и Делегатской», - констатирует автор снимком.
«Это все из-за машин, хватит кататься и портить дороги», «Весь в город в ямах, не только Флотская», «Дороги в хлам – верный признак весны», «Ну вот же видно на первом снимке, что проходил бигфут, поэтому асфальт и втоптался в землю», – пишут горожане.
Как ранее сообщало ИА «Город 32», с наступлением весны практически все дороги областного центра превратились в непроходимые полосы препятствий. При этом власти заявляют о возросшем объеме дорожного строительства и ремонта. Ямочный ремонт стартует в Брянске с наступлением тепла.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» запустил порталнашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за январь 2018 года. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!