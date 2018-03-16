Брянских водителей предупредили о световозвращающих жилетах

В Брянской ГИБДД водителям напомнили о необходимости использования световозвращающих жилетов в темное время суток.

18 марта вступило в силу постановление Правительства России «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым раздел № 2 ПДД «Общие обязанности водителей» дополнен пунктом 2.3.4.

Он обязывает водителей в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа.

При этом норма является регулятивной, сообщили в ГИБДД. За ее несоблюдение не предусмотрено административной ответственности.

В ГИБДД отметили, что контролировать использование световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения.

Автоинспекторы же будут информировать водителей о необходимости применения жилетов.