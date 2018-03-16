В Брянске пешеходные переходы завалены снегом

Затянувшаяся зима продолжает демонстрировать бездействие брянских коммунальщиков.

Нечищеные дороги, дворы, тротуары, остановки и пешеходные переходы в Брянске стали приметой марта-2018.

В соцсетях горожане обсуждают фото заваленного снегом пешеходного перехода у школы № 45 в Советском районе. На снимке видно, что перейти проезжую часть, минуя сугроб метровой высоты, невозможно.

«А здесь был вчера избирательный участок», «Пешеходный переход не для слабаков!», «Такое тока в Брянске может быть», – пишут интернет-пользователи.

Аналогичная картина в эти дни наблюдается и в других районах Брянска.