В Брянске пешеходные переходы завалены снегом
Затянувшаяся зима продолжает демонстрировать бездействие брянских коммунальщиков.
Нечищеные дороги, дворы, тротуары, остановки и пешеходные переходы в Брянске стали приметой марта-2018.
В соцсетях горожане обсуждают фото заваленного снегом пешеходного перехода у школы № 45 в Советском районе. На снимке видно, что перейти проезжую часть, минуя сугроб метровой высоты, невозможно.
«А здесь был вчера избирательный участок», «Пешеходный переход не для слабаков!», «Такое тока в Брянске может быть», – пишут интернет-пользователи.
Аналогичная картина в эти дни наблюдается и в других районах Брянска.
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