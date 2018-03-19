За год 28 человек погибли на брянских дорогах из-за выезда на встречку
В 2017 году в Брянской области 28 человек погибли в результате неудачного обгона.
Как сообщает областная ГИБДД, всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 4038 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. 85 таких нарушений закончились ДТП, в результате которых погибли 28 человек, еще 169 получили травмы.
19 марта в Брянской области стартовала трехнедельная Всероссийская социальная кампания «Повод для обгона». Автоинспекторы проведут тематические занятия в школах и детсадах, автошколах и вузах.
22 марта в Брянской области пройдут четыре тематических круглых стола и пресс-конференция, анонсирующая старт кампании.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Абоненты «Ростелекома» в Брянской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и KasperskySafeKidsв рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 марта 2019 года.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!