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За год 28 человек погибли на брянских дорогах из-за выезда на встречку

Опубликовано Вчера, 13:00

В 2017 году в Брянской области 28 человек погибли в результате неудачного обгона.

Как сообщает областная ГИБДД, всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 4038 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. 85 таких нарушений закончились ДТП, в результате которых погибли 28 человек, еще 169 получили травмы.

19 марта в Брянской области стартовала трехнедельная Всероссийская социальная кампания «Повод для обгона». Автоинспекторы проведут тематические занятия в школах и детсадах, автошколах и вузах.

22 марта в Брянской области пройдут четыре тематических круглых стола и пресс-конференция, анонсирующая старт кампании.

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