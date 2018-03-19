Брянцам пригрозили штрафами за поврежденные дорожные знаки
В Брянске водителей предупредили об ответственности за поврежденные дорожные знаки.
Как сообщает мэрия, пункт 1.5 Правил дорожного движения запрещает снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки и другие технические средства организации движения, а также оставлять на дороге предметы, мешающие движению.
Повреждение дорожных знаков карается административным штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, юридических – 300 тысяч рублей.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Абоненты «Ростелекома» в Брянской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и KasperskySafeKidsв рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 марта 2019 года.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!