Брянцам пригрозили штрафами за поврежденные дорожные знаки

В Брянске водителей предупредили об ответственности за поврежденные дорожные знаки.

Как сообщает мэрия, пункт 1.5 Правил дорожного движения запрещает снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки и другие технические средства организации движения, а также оставлять на дороге предметы, мешающие движению.

Повреждение дорожных знаков карается административным штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, юридических – 300 тысяч рублей.