«Выборы прошли»: улица Дуки в Брянске погрузилась во мрак
Улица Дуки в Советском районе Брянска не освещается в темное время суток.
Об этом брянцы сообщают в соцсетях. «Улица Дуки, мрак. Не работает уличное освещение», – жалуется автор фото.
«Выборы прошли», «Уже две недели подряд так», «Зато днем Дуки освещалась очень прекрасненько», «Правильно! Не фиг по ночам по сугробам непролазным лазать! Ушибиться можно», – возмущаются горожане.
Напомним, наряду с уличным освещением в Брянске остро стоит вопрос расчистки улиц от снега. В частности, как ранее сообщало ИА «Город 32», под метровыми сугробами скрыты подходы к пешеходному переходу у школы № 45 в Советском районе.
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