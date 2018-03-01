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Под Брянском из-за ремонта на полгода ограничили движение

Опубликовано Сегодня, 14:20

На брянской трассе более чем на полгода ограничили движение транспорта.

Как сообщает региональный департамент промышленности, транспорта и связи, с 16 марта по 30 октября ограничения действуют на участке 115+806 км трассы М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, подъезд к Брянску.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу.

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