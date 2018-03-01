Под Брянском из-за ремонта на полгода ограничили движение
На брянской трассе более чем на полгода ограничили движение транспорта.
Как сообщает региональный департамент промышленности, транспорта и связи, с 16 марта по 30 октября ограничения действуют на участке 115+806 км трассы М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, подъезд к Брянску.
Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу.
Новости регионов
Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде перегона Рябцево – Пересна Московской железной дороги не повлияло на график движения поездов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Абоненты «Ростелекома» в Брянской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и KasperskySafeKidsв рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 марта 2019 года.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!