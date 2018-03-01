25 марта под Брянском будут ловить пьяных водителей

Грузовой автомобиль врезался в легковушку в поселке Тихвинка Смоленской области – сообщили очевидцы в паблике «drive 2 smolensk» в соцсети.

С 21 марта по 11 апреля в Краснинской средней и Руднянской школе №2 пройдет досрочный этап государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Смоленской области.

23-летний житель Смоленска, захотел странным образом заработать денег, сперва сам потратил определенную сумму, а потом оговорил вымышленных лиц; молодому человеку грозит срок.

Уголовное дело завели на врача Демидовской ЦРБ в результате прокурорской проверки, которая установила, что медик незаконно выдал разрешение на владение оружием местному жителю.

Иномарка Renaut влетела в «Газель» на перекрестке улиц Румянцева Шевченко в областном центре 23 марта, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Как сообщили в областной ГИБДД, с 8.30 до 10.30 автоинспекторы будут дежурить на 114-м километре трассы Орел – Смоленск.

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