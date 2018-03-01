На Менжинского в Брянске пройдут сплошные проверки

Иномарка Renaut влетела в «Газель» на перекрестке улиц Румянцева Шевченко в областном центре 23 марта, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Жительница Дорогобужского района решила поинтересоваться у соседей, работает ли у них телевизионная антенна, в итоге ее чуть не убил пьяный мужчина; он уже задержан, и ему грозит срок.

Местные жители поздно вечером 22 марта около дома №8 на улице Раевского в областном центре нашли тело смолянина, сообщил сайт Рабочий путь со ссылкой на старшего помощника руководителя следкома Наталью Зуеву.

ДТП с участием автомобилей BMW X1 и Kia Cerato случилось в областном центре на улице Рыленкова 23 марта – сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Двух самок зубра, недавно привезенных в «Смоленское Поозерье» из «Орловского Полесья», выпустят в дикую природу, где они присоединяться к одной из образовавшихся групп зверей, сообщили в пресс-службе национального парка.

Как сообщает городской ОГИБДД, 26 марта с 19.30 до 20.00 сотрудники ДПС будут дежурить на улице Менжинского, в районе пересечения с переулком Уральским.

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