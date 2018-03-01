В ночь на субботу в Брянске устроят облаву на пьяных водителей

В ночь на 24 марта в двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

С 3.00 до 3.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 177 по улице Калинина в Советском районе и на улице Бурова в Бежице.

Как сообщили в городском ОГИБДД, цель проверок – пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.

Также, напомним, 25 марта проверки пройдут в Брянском районе, 26 марта – в Фокинском районе областного центра.