В ночь на субботу в Брянске устроят облаву на пьяных водителей
В ночь на 24 марта в двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
С 3.00 до 3.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 177 по улице Калинина в Советском районе и на улице Бурова в Бежице.
Как сообщили в городском ОГИБДД, цель проверок – пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.
Также, напомним, 25 марта проверки пройдут в Брянском районе, 26 марта – в Фокинском районе областного центра.
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