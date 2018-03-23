Под Брянском в легковушку прилетела глыба льда с «ГАЗели»
Под Брянском водитель не чищенной от снега и льда «ГАЗели» едва не спровоцировал ДТП.
Перед Глинищево с крыши «ГАЗели» на ехавшую сдали легковую машину посыпались куски льда. Происходящее запечатлел атворегистратор. Водитель легковушки попытался выразить свое возмущение звуковым сигналом, однако «газелист» его проигнорировал.
«Вроде весна, а лед все летает. Уважаемые водители, помните, что чистить авто от снега и льда ваша прямая обязанность», – обратился к автомобилистам водитель легковой машины.
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