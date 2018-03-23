28 марта в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки
28 марта в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.45 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у дома № 1 по переулку Новозыбковскому в Фокинском районе.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
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