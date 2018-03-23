«Не забудьте лодку»: в Брянск пришла весна
С наступлением плюсовой температуры Брянск превратился в водоем.
Нечищеный зимой снег на тротуарах и во дворах начал таять – теперь пешеходам приходится проявлять чудеса ловкости, передвигаясь по городу.
В частности, на мясокомбинате в Фокинском районе люди вынуждены переходить дорогу в неположенном месте, чтобы не набрать в обувь воды. Фото и видео в редакцию ИА «Город 32» прислала наша читательница Елена.
«Выходя из подъезда, не забудьте лодку. Улица Пушкина, 44, держитесь, весна на пороге», – пишут в соцсетях жители Володарского района.
Опасности поджидают жителей Брянска не только с земли, но и с воздуха. Ранее горожане сообщили о нескольких случаях схождения фрагментов крыш вместе со снегом.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково»,выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнилистроительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексывидеофиксации нарушений «Стрелка».
27 марта на станции Сухиничи-Главные Брянского региона Московской железной дороги 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.