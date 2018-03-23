«Не забудьте лодку»: в Брянск пришла весна

С наступлением плюсовой температуры Брянск превратился в водоем.

Нечищеный зимой снег на тротуарах и во дворах начал таять – теперь пешеходам приходится проявлять чудеса ловкости, передвигаясь по городу.

В частности, на мясокомбинате в Фокинском районе люди вынуждены переходить дорогу в неположенном месте, чтобы не набрать в обувь воды. Фото и видео в редакцию ИА «Город 32» прислала наша читательница Елена.

«Выходя из подъезда, не забудьте лодку. Улица Пушкина, 44, держитесь, весна на пороге», – пишут в соцсетях жители Володарского района.

Опасности поджидают жителей Брянска не только с земли, но и с воздуха. Ранее горожане сообщили о нескольких случаях схождения фрагментов крыш вместе со снегом.



