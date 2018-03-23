«Дедуля жжет!»: в Брянске пенсионер невозмутимо покинул место ДТП
В Брянске сняли на видео невозмутимого пенсионера, уехавшего после устроенной им аварии.
Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. На записи видно, как на пересечении улиц Менжинского и Севской в Фокинском районе пожилой водитель «ВАЗа» при повороте врезался в «Фольксваген», после чего сдал назад и спокойно уехал, к недоумению водителя и пассажира иномарки.
«Дедуля жжет! Протаранил авто, невозмутимо сдал назад и поехал дальше по своим делам. Нельзя таких допускать до управления транспортом!» – отмечает автор видео Колян Горбунов.
Вероятно, запись регистратора позволит владельцу поврежденной машины разыскать виновника аварии и привлечь его к ответственности.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково»,выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнилистроительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексывидеофиксации нарушений «Стрелка».
27 марта на станции Сухиничи-Главные Брянского региона Московской железной дороги 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.