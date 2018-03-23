«Дедуля жжет!»: в Брянске пенсионер невозмутимо покинул место ДТП

В Брянске сняли на видео невозмутимого пенсионера, уехавшего после устроенной им аварии.

Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. На записи видно, как на пересечении улиц Менжинского и Севской в Фокинском районе пожилой водитель «ВАЗа» при повороте врезался в «Фольксваген», после чего сдал назад и спокойно уехал, к недоумению водителя и пассажира иномарки.

«Дедуля жжет! Протаранил авто, невозмутимо сдал назад и поехал дальше по своим делам. Нельзя таких допускать до управления транспортом!» – отмечает автор видео Колян Горбунов.

Вероятно, запись регистратора позволит владельцу поврежденной машины разыскать виновника аварии и привлечь его к ответственности.