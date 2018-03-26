Из-за минусовой температуры в Брянске водителей просят не газовать
ГИБДД Брянска просит водителей соблюдать осторожность во время гололедицы.
Напомним, 28 марта синоптики прогнозируют в регионе понижение температуры до -11…-6 ºC ночью и -2…+3 ºC днем. В связи с этим возрастает риск возникновения ДТП, сообщает Госавтоинспекция.
Сотрудники городской ГИБДД проводят мониторинг состояния проезжей части, организовано взаимодействие с руководителями дорожных и коммунальных служб.
Для более оперативного реагирования на изменения погодных условий брянцы также могут сообщить информацию об образовании гололедицы на дорогах по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску 74-71-02.
Водителей просят быть крайне внимательными и аккуратными, особенно в местах возможного появления пешеходов, на мостах и путепроводах, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Пешеходов автоинспекторы призвали передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать о световозвращающих элементах в темное время суток.
В случае возникновения сложной дорожной ситуации необходимо обращаться к инспекторам ДПС.
«Сотрудники ГИБДД окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», – пообещали в Госавтоинспекции Брянска.
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