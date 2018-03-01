В Брянске новая дорога ушла под воду
Дорога по улице Карачижской в Советском районе Брянска ушла под воду.
Тревогу забили местные жители. «Карачижская, 16, наступает весна. Дорожное полотно новое», – жалуется в соцсетях брянец Сергей Ноздря, автор фото.
По его словам, дренажный люк расположен неудачно – избыток воды до него просто не доходит.
«Наливной асфальт», «Отличный квест для пешеходов», «Такое ощущение, что у нас по всему Брянску «новое» полотно. Что осенью сдали, то весной развалилось», – возмущаются горожане.
Напомним, по данным городской администрации, за последние три года на гарантийных дорогах в Брянске официально выявили лишь 0,15% брака.
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