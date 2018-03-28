В Брянске дорожники самозабвенно заделывали ямы кирпичами

В Брянске сняли на видео бюджетный ремонт дороги.

Запись в соцсети опубликовал водитель под ником Руслан Ник, ставший свидетелем работы дорожников при стесненных обстоятельствах. «Ремонт дорог в Брянске на улице Чайковского по нанотехнологиям», – сообщил он.

На видео видно, как дорожные рабочие, огородив ремонтируемый участок знаками, самозабвенно укладывают в большие ямы кирпичи, подгоняя их по размеру.

«Лучше по кирпичам, чем по ямам по колено», «Позор вам, власти Брянска, если так ямы латаете. Даже не верится, что в стране этот бардак закончится», – отмечают в комментариях горожане.

Напомним, в этом году городские власти пообещали капитально отремонтировать 11 дорожных объектов, еще 75 тысяч квадратных метров дорог обновят методом ямочного ремонта.