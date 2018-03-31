В Сети опубликованы снимки Брянска-Венеции
С наступлением плюсовой температуры Брянск уходит под воду.
Огромные лужи образовались во всех районах областного центра. Как правило, под «толщей» воды водителей поджидают не менее внушительные ямы.
«Бежица. Форт Боярд начинается», «Улица Орловская. Там еще дыра в асфальте под водой, куча народа бамперы поломали на этом месте», «Московский микрорайон, нужна лодка!», «Моря и океаны на Менжинского», «Венеция на Крахмалева!» – жалуются брянцы.
Напомним, этой зимой в Брянске регулярно возникали сложности с уборкой снега. И если зимой машины экстренных служб застревали в сугробах, теперь они рискуют утонуть.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
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На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста. На сегодняшний день железнодорожники выполнили 75% от общего объема строительно-монтажных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы ведутся по графику.
Несколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».