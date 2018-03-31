В Сети опубликованы снимки Брянска-Венеции

С наступлением плюсовой температуры Брянск уходит под воду.

Огромные лужи образовались во всех районах областного центра. Как правило, под «толщей» воды водителей поджидают не менее внушительные ямы.

«Бежица. Форт Боярд начинается», «Улица Орловская. Там еще дыра в асфальте под водой, куча народа бамперы поломали на этом месте», «Московский микрорайон, нужна лодка!», «Моря и океаны на Менжинского», «Венеция на Крахмалева!» – жалуются брянцы.

Напомним, этой зимой в Брянске регулярно возникали сложности с уборкой снега. И если зимой машины экстренных служб застревали в сугробах, теперь они рискуют утонуть.







