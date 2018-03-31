В Брянске дороги уничтожают колесные диски

В Брянске водители жалуются на серьезные повреждения машин из-за состояния дорог.

«Последствия брянских дорог. Дорог совсем нет! Погнуло диск на Первомайском мосту!» – рассказал один из автомобилистов в соцсетях.

«А власть говорит: наши ямы по ГОСТу подходят», «Недавно мэр Брянска отчитался, что дороги у нас в хорошем состоянии. Вы специально дезинформируете людей о плохих дорогах. Сами немцы обещали приехать перенять опыт», – пишут интернет-пользователи.

Еще один водитель погнул диски на улице Литейной в Бежице. «На прошлой неделе по Литейной ближе к XXII съезда КПСС удачно проехался», – рассказал он.

Напомним, капитальный и ямочный ремонт дорог в Брянске начнется с наступлением благоприятных погодных условий.