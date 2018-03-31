5-6 апреля будет закрыт переезд на станции Суземка

5 и 6 апреля для движения закроют охраняемый железнодорожный переезд на 487-м километре станции Суземка.

Как сообщили в областной ГИБДД, ограничения будут действовать с 10.00 до 16.00. Они связаны с ремонтными работами.

Объехать участок можно будет по переезду на 489-м километре станции Суземка. В ГИБДД водителей призвали заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.