В центре Брянска сфотографировали яму – ловушку для машин

Большая яма стала ловушкой для автомобилей в центре Брянска.

Как сообщают в соцсетях горожане, «сюрприз» поджидает водителей на улице Емлютина в Советском районе – яму нельзя заметить заранее из-за огромной лужи. В результате автору поста удалось запечатлеть, как в нее угодили сразу несколько машин.

«Будьте аккуратны», – предупреждает автор фото.

«Администрацию города… в эти ямы повтыкать!.. Запредельный беспредел, люди свои машины просто… в хлам», – возмущаются брянские автомобилисты.

Напомним, ранее водители жаловались на поврежденные колесные диски после поездок по областному центру.