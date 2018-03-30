Оттаявшие дороги ужаснули жителей Клинцов

Вслед за брянцами жители Клинцов возмущены состоянием городских дорог.

Фото гигантских ям и выбоин в редакцию ИА «Город 32» прислали клинцовские автомобилисты. По их словам, с наступлением весны стало опасно передвигаться по большинству местных дорог – снег, как водится, сошел вместе с асфальтом.

«И так из года в год. Убиваем наши машины, а капитального ремонта многие улицы ждут годами. Ямочный же помогает ненадолго», – жалуется водитель «Лады Гранты» Виталий.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась и в областном центре. Автомобилисты сообщают о погнутых дисках и убитых подвесках. На улице Емлютина в Советском районе и вовсе образовалась яма-автоловушка.









