Оттаявшие дороги ужаснули жителей Клинцов
Вслед за брянцами жители Клинцов возмущены состоянием городских дорог.
Фото гигантских ям и выбоин в редакцию ИА «Город 32» прислали клинцовские автомобилисты. По их словам, с наступлением весны стало опасно передвигаться по большинству местных дорог – снег, как водится, сошел вместе с асфальтом.
«И так из года в год. Убиваем наши машины, а капитального ремонта многие улицы ждут годами. Ямочный же помогает ненадолго», – жалуется водитель «Лады Гранты» Виталий.
Напомним, аналогичная ситуация сложилась и в областном центре. Автомобилисты сообщают о погнутых дисках и убитых подвесках. На улице Емлютина в Советском районе и вовсе образовалась яма-автоловушка.
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Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».