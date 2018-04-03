5 апреля ГИБДД устроит сплошные проверки в Брянске

Двоим молодым людям из Монастырщины 23-х и 36-и лет приглянулись детские велосипеды и они решили их похитить; злоумышленники уже задержаны, и на них завели уголовное дело.

Работы участников, которые представляют свыше 20 городов страны, оценили эксперты, было несколько тематических групп; эти проекты уже опубликовали.

Автомобиль Lexus врезался в дерево на улице Соколовского в областном центре, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Две машины столкнулись в направлении Большой Советской в областном центре 5 апреля, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

С 15.30 до 18.00 сотрудники ГИБДД будут дежурить у дома № 2 по Московскому проспекту в Фокинском районе.

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Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

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