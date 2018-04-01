У БГУ в Брянске провалился асфальт: пробка уже неделю
Провал асфальта, игнорируемый дорожниками, стал причиной постоянных пробок в районе Брянского госуниверситета.
«Уже неделю не заделывают провал асфальта напротив БГУ. И без того узкая дорога лишилась правой полосы. Как следствие – вечная пробка от «Болгар» до Кургана», – возмущается в соцсетях жительница Брянска Инна Елисеева.
По ее словам, осложнившаяся дорожная обстановка не смущает ни ответственных за ремонт проезжей части, ни «представителей градоправления».
«Ищите объездные пути (через старый аэропорт потом на самолет или Красноармейскую)», – предупреждают друг друга автомобилисты.
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