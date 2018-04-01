7, 8 и 9 апреля в Брянске пройдут сплошные проверки
В выходные в Брянске пройдут сразу три сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 7 апреля с 0.00 до 19.30 сотрудники ДПС будут дежурить у дома № 35 по улице Ульянова в Бежице. Цель проверок – выявление пьяных водителей.
8 апреля с 16.00 до 16.30 у дома № 98 по улице Почтовой в Бежицком районе автоинспекторы также будут пресекать управление транспортом в состоянии опьянения.
9 апреля с 7.40 до 8.10 проверки пройдут у школы № 51 по улице Киевской в Фокинском районе. Здесь будут следить за соблюдением правил перевозки детей и состоянием водителей.
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