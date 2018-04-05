В центре Брянска под асфальтом обнаружили подземный бассейн

Две иномарки столкнулись на улице Большой Советской в областном центре 6 апреля, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Сафоновские правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества на местную жительницу, 34-летнюю женщину, подозреваемую в невыполнении обязанностей по выплате кредита, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

В группе «Черный список. Смоленск» 6 апреля появилась информация о том, что в парке «Реадовка» бегает потерявшийся пес.

« Кирпичами бы заложили да нормуль», «Я проезжала там… рабочие стояли кружочком и смотрели на фонтан из люка, через час было тоже самое», «Да там под асфальтом грунта не было, все размыло водой, хорошо хоть никто не провалился», «Занимайте места поплавать», – также сообщают брянцы.

Как сообщают в соцсетях автомобилисты, из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Костычева и проспекта Станке Димитрова, напротив БГИТУ, образовался «подземный бассейн под асфальтированной дорогой».

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

В Брянскэнерго прошла традиционная акция «День донора» В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в канун Всемирного дня здоровья прошел традиционный «День донора». В акции приняли участие более 40 сотрудников предприятия – как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз.

«Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия Один из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».

